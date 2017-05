Miljoenen voor opvang vluchtelingen in regio

Bitse woordenstrijd over geld op NAVO-top

25 mei De feestelijke top waarop de bijna 70 jaar oude NAVO met veel ceremonieel vertoon een nieuw en 1,1 miljard kostend hoofdkwartier in gebruik nam, is vandaag ontsierd door een bitse woordenstrijd over geld. VS-president Donald Trump lokte die uit door uitgerekend in een herdenkingsspeech zijn Europese collega-leiders als wanbetalers weg te zetten.