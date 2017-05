Migratie levert cynisch spel op

Er is een cynisch spel aan de gang voor de Libische kust. Dit jaar verdronken er al zo’n 1000 migranten. Mensensmokkelaars gokken erop dat Europese schepen hen in hun vaak wrakke bootjes niet aan hun lot overlaten maar aan boord nemen en afzetten op Europese bodem. Door deze humanitaire veerdienst houden goedbedoelende hulporganisaties en de Europese kustwacht het verdienmodel van criminele organisaties in stand.



Tegelijkertijd constateert de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dat het meer en meer om economische vluchtelingen gaat. Van de bijna 50 duizend migranten die dit jaar al de oversteek hebben gewaagd, bestaat de grootste groep (15 procent) uit Bengalen. Dat mensen de armoede proberen te ontvluchten, is volkomen begrijpelijk. Maar Europa kan de armoede in de wereld niet oplossen door iedereen die dat wil hier op te vangen. Deze migranten maken geen schijn van kans op een asielvergunning en verdwijnen maar al te vaak inde illegaliteit. Dat zorgt nu al voor ontwrichting in sommige Zuid-Europese steden. De EU heeft tot nu toe geen antwoord op dit probleem. Toch zal dat er snel moeten komen.