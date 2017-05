Melanie Schultz wordt lijstduwer VVD in Leiden

Frederik Zevenbergen, fractievoorzitter voor de liberalen in Leiden, zegt ‘zeer verheugd’ te zijn over de bereidheid van Melanie Schultz om lijstduwer te worden. Ze komt dan op laatste plaats, nummer 30, op de kieslijst terecht. Momenteel heeft de VVD 5 zetels in de Leidse gemeenteraad.

Volgens Zevenbergen is het belangrijk dat iemand als Schultz, die verbonden is met de sleutelstad, deze symbolische stap zet. ,,Melanie heeft in het verleden al in de gemeenteraad gezeten voor ons en is wethouder geweest. Ze is een goed klankbord bij kwesties die spelen in Leiden.”