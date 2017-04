Meekijken naar renovatie van Binnenhof vanaf een grote loopbrug

VideoTijdens de verbouwing van het Binnenhof komt er waarschijnlijk een grote loopbrug over het complex te liggen. Dagjesmensen kunnen dan van bovenaf het middeleeuwse bouwwerk toch nog van dichtbij bekijken en de renovatie van nabij volgen. Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt momenteel af dat plan haalbaar is.

In de zomer van 2020 gaat het gehele Binnenhof in de steigers. Zowel Eerste Kamer, Tweede Kamer als Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken moeten tijdelijk verhuizen. Het complex gaat voor vijfenhalf jaar dicht. Prinsjesdag 2020 wordt nog wel in de Ridderzaal gehouden. Waar de Koning daarna de Troonrede gaat voorlezen, moet nog worden besloten.

In elk geval gaan de Eerste Kamer en de Raad van State naar het oude gebouw van de Hoge Raad aan het Haagse Lange Voorhout. De Tweede Kamer vindt tijdelijk onderdak in het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken. Premier Rutte (of zijn opvolger) gaat met zijn hele ministerie van het Torentje naar het Catshuis elders in de stad, waar allerlei containers op het gazon worden geplaatst om de ambtenaren plaats te bieden.

Volledig scherm In de plannen is ook een nieuwe loopbrug voor bezoekers opgenomen. © Rijksvastgoedbedrijf

Veiligheid

De renovatie is nodig omdat het huidige complex niet meer voldoet aan de eisen van brandveiligheid. Daken moeten worden vernieuwd, kelders lopen vol als het regent, er is houtrot en elektrische bedradingen en oude liften moeten worden vervangen. Tegelijk wordt de Tweede Kamer geschikt gemaakt om grotere groepen bezoekers te ontvangen en om de beveiliging te verbeteren. In totaal gaat de renovatie 475 miljoen euro kosten.

Voordat de Tweede Kamer verhuist, moet het ministerie van Buitenlandse Zaken eerst nog worden verbouwd. Zecc Architecten heeft de opdracht gekregen een ontwerp te maken voor de verbouwing. De verbouwing zelf zal wegens veiligheidsoverwegingen niet openbaar worden aanbesteed.