Massaal vertrek van wethouders

In aanloop naar de raadsverkiezingen van 2018 pakken gemeentebestuurders bij bosjes hun biezen. Alleen al in de Haagse regio stapten het laatste halfjaar acht wethouders en twee burgemeesters op. ,,Het is een trend.”

De acht vertrekkende wethouders uit de Haagse regio kozen er de laatste maanden nadrukkelijk zelf voor om hun bestuurstermijn niet af te maken.

Wethouders uit Den Haag (Van Engelshoven, D66) en Westland (Weverling, VVD) zochten bijvoorbeeld hun heil in de landelijke politiek. En collega-wethouders uit Zoetermeer (Mariëtte van Leeuwen) en Westland (Mohamed el Mokaddem) maakten een vroege overstap naar het bedrijfsleven.

Onder druk

Twee bestuurders stapten onder druk op: In Leidschendam-Voorburg hield wethouder Rozenberg het in april voor gezien, nadat de politiek hem dreigde weg te stemmen vanwege onbehoorlijk bestuur. Drie maanden eerder ruimde burgemeester Hoekema van Wassenaar het veld, nadat hij het politieke vertrouwen kwijt was.

Volgens directeur Ton Roerig van de landelijke Wethoudersvereniging is er sprake van een trend. Vooral wethouders die aan het einde van hun tweede termijn komen, haken steeds vaker voortijdig af om een andere baan aan te nemen. Sterker, de belangenvereniging keurt dat goed. ,,Wij zeggen: in het laatste jaar voor de verkiezingen is dat heel aanvaardbaar.’’

Dat heeft alles te maken met de matige arbeidskansen voor oud-wethouders. ,,Wij weten uit onderzoek dat zij niet in een gespreid bedje terecht komen. Werkgevers zitten niet te wachten op oud-politici. Zeker niet als je bedenkt dat hun gemiddelde leeftijd rond de 55 jaar ligt.’’

Twee termijnen

Die uittocht van gemeentebestuurders in deze regio heeft dus alles te maken met veranderende mores. Het wordt steeds minder als ‘onbehoorlijk’ gezien dat een wethouder z’n klus niet afmaakt, bevestigt Marcel Boogers, hoogleraar regionale en lokale overheden. ,,De politieke houdbaarheid van een wethouder is maximaal twee termijnen. Daarna is het gewoon op. Dan moet je bijtijds om je heen gaan kijken.''