Mark Rutte wisselt van zusje Hermans als adviseur

Het gezin-Hermans is bijzonder hecht. Menig weekend wordt samen doorgebracht in het familiehuis in Friesland. Intimus Ed Nijpels schetst de Hermansen als een heel vrolijke familie, die geniet van het goede leven. ,,Ze zien de zonnige kant en zijn nét niet Bourgondisch.’’



Hoewel superslank, deinzen de vrouwen niet terug voor een biertje en een bitterbal, zeggen bekenden. Sophie is single, bij het huwelijk van Caroliene deed ze dienst als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. De bruiloft was typerend voor Caroliene, zegt een aanwezige: sjiek zonder duur te zijn.



De plotselinge dood van moeder Edith, nu drie jaar geleden, sloeg in als een bom. Loek Hermans werd op dinsdagochtend uit de senaatsfractie gebeld en ging meteen naar Friesland. Op de herdenkingsdienst in Beesterzwaag spraken alle vier de kinderen. Loek was een poosje echt uit het veld geslagen. Het was een aanslag op zijn onbevangenheid.



De rol van Edith is cruciaal geweest. ,,Zij was de sparringpartner van Loek’’, zegt Nijpels. ,,Waar Loek van de vrede is, spaarde Edith in haar adviezen de kool en de geit niet. ‘’ Het was ook moeder Hermans die verhaal kwam halen toen de leraar in de klas zich tegenover leerling Sophie liet gaan over het onderwijsbeleid van toenmalig minister Hermans. ,,In niet mis te verstane bewoordingen heeft ze toen van zich afgebeten”, zegt Stef Blok. Oud-minister Frank de Grave omschrijft moeder Hermans als een sterke persoonlijkheid. ,,Wat Caroliene en Sophie zijn geworden, is zeker ook het werk van Edith.’’



Veel mensen denken dat het helpt als je vader politicus is en je wilt op het Binnenhof werken, stelt De Grave. Ze weten hoe politiek werkt, hun vader kende als Tweede Kamerlid, minister en senator het klappen van de zweep. Maar omdát het dochters zijn van Loek, is de barrière die ze moeten nemen veel groter, meent hij. Zeker als het er ook nog eens twee zijn. ,,Dat Caroliene Sophie opvolgde heeft echt wel wenkbrauwen in de VVD doen fronsen. Dan zei ik: ,,Maar die meiden zijn gewoon hartstikke goed!’’ Nijpels bevestigt dat de keuze van Rutte niet door iedereen wordt begrepen. ,,Er zijn mensen die zeggen: dat kan toch niet, dat die dochters van Hermans op die plekken zitten? Maar ze zijn er op eigen kracht terechtgekomen.’’