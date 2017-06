'Mantelzorgboete' gaat niet door

Het plan was om alleenstaande AOW’ers vanaf 2019 te korten op hun AOW-uitkering als zij een huishouden zouden delen met bijvoorbeeld hun kinderen of een broer of zus. In plaats van 70 procent van het minimumloon zouden zij het voortaan moeten stellen met 50 procent: evenveel als een echtparen of samenwonende nu elk krijgen. Het idee was dat ze dan kosten voor boodschappen en huur konden delen.