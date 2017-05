Loyaliteit weegt bij Rutte soms zwaarder dan integriteit

Had Rutte nu maar zijn mond gehouden. Aan het einde van de week vergadert de Commissie Integriteit voor de eerste keer, met deelname van externe deskundigen. Die kan niet onbevangen functioneren: er zit een forse hypotheek op het onderzoek naar Henry Keizer door de woorden van politiek leider Rutte. De liberale crisismanager neemt het leven niet te zwaar, het glas is voor hem halfvol. Keizer is ‘integer’, zei Rutte afgelopen zaterdag in de marge van de Brusselse Brexit-top. ,,Ik vind het verstandig dat hij de integriteitscommissie nog even naar deze zaak laat kijken. Maar volgens mij is dat ook echt voldoende."

Het klinkt als een futiliteit, een vuiltje dat ‘nog even’ weggewerkt moet worden. Rutte is daarvoor al op de vingers getikt: de integriteitscommissie krijgt alle tijd die ze nodig heeft. En dat zal er ook toe leiden dat Keizer op het partijcongres nog niet het applaus voor zijn herbenoeming in ontvangst kan nemen.

De VVD werd de afgelopen jaren geplaagd door bovengemiddeld veel integriteitskwesties. Het baken van politieke onkreukbaarheid is de in 2013 met veel bombarie opgetuigde permanente Commissie Integriteit. Haar oordeel is gezaghebbend. En nu zegt de partijleider dat die commissie wat hem betreft snel klaar kan zijn. ,,Hij had moeten zeggen: we wachten het onderzoek af”, kreunt JOVD-voorzitter Rutger de Ridder.

Routine

De luchthartige Rutte oogt niet als dezelfde man die in het begin van zijn premierschap tot ergernis van veel liberalen hamerde op integriteit. Rutte heeft zich altijd gestoord aan partijen die er een rommeltje van maakten met affaires van hun politieke ambtsdragers. Na een premierschap van zeven jaar sluipt er een bepaalde routine in. Klaarblijkelijk neemt Rutte het thema nu minder zwaar, maar dit wordt afgestraft door kritische partijgenoten die de afgelopen dagen met naam en toenaam hun beklag deden.

De geloofwaardigheid van de VVD staat op het spel. Als de commissie te lichtvaardig tot een oordeel komt, zijn Ruttes eerdere uitlatingen dat ‘de grootste partij ook de standaard moet zetten op het gebied van integriteit’ vals gebleken. Om dat te voorkomen, kan de commissie niet anders dan scherp aan de wind te zeilen. Juist nu een van de hoogste liberalen in rang in het beklaagdenbankje zit.

Loyaliteit

De loyaliteit van Rutte aan zijn bevriende partijgenoten loopt zijn gevoel voor integriteit voor de voeten. Dat is niet de eerste keer. Het gebeurde ook met Mark Verheijen, toen Rutte de NRC-publicaties over diens declaratiegedrag als ‘opgeblazen’ wegwuifde.