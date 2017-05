LIVE: Klaver ziet geen bewegingen bij anderen en niet bij GroenLinks

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de voortgang van de formatie. Informateur Edith Schippers adviseert in haar eindverslag Herman Tjeenk Willink aan te wijzen als haar opvolger. Een Kamermeerderheid lijkt zich daarin te kunnen vinden, maar wil wel van Schippers weten waarom het onder haar leiding niet gelukt is. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.