Lakeman: VVD-voorzitter Keizer overtrad de wet

VVD-voorzitter Henry Keizer raakt verder in het nauw, nu DSB-sloper Pieter Lakeman zich in de lucratieve aankoop van diens crematoriumbedrijf heeft vastgebeten. Volgens de luis in de pels van het bedrijfsleven heeft Keizer de wet overtreden. Een interview.

Meneer Lakeman, u stelt in een persbericht dat Henry Keizer ‘onwettig’ heeft gehandeld door ‘manipulatie’ en door ‘zaken te verhullen’. Waarop baseert u die aantijging?

,,Ik heb de jaarrekening van drie clubjes rond De Facultatieve doorgespit. Keizer heeft zijn meerderheidsbelang in het bedrijf De Facultatieve gestald in een beheersmaatschappij, Judicus International Holding. Terwijl het eigen vermogen van het crematoriumbedrijf met miljoenen toenam, bleef Keizer het eigen vermogen in zijn holding – die 51 procent van de aandelen bezit - voor de aankoopwaarde van 15.300 euro op de balans zetten. Bovendien werden winsten veel te laag ingeschat. Dat is in strijd met artikel 362 uit titel 9 van het tweede burgerlijk wetboek, dat verlangt dat de jaarrekening inzicht moet geven in vermogen en resultaat. Dat heeft hij niet gedaan. Er is sprake van krankzinnige tekortkomingen.”

U zegt: Keizer handelde in strijd met de wet. Is hij ook strafbaar?

,,Nou, er is geen sprake van balansvervalsing. Dat is van een andere orde. Niet alles wat onwettig is, is ook strafbaar. Maar dat Keizer dit zo heeft gedaan, kan alleen maar als reden hebben dat hij heel goed wist dat hij een uiterst winstgevende deal had gedaan. Terwijl Keizer beweert dat de deal heel normaal was en dat die pas achteraf heel gunstig bleek te zijn. Dat heb ik nu doorgeprikt.”

Volledig scherm Pieter Lakeman © Shody Careman

Waarom heeft u zich op deze kwestie gestort?

,,Verschillende mensen zeiden tegen mij: moet jij er niet eens naar kijken? Het is geen betaalde opdracht geweest. Het doel van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI), waar ik voorzitter van ben, is te bevorderen dat het bedrijfsleven deugdelijke en correcte financiële informatie geeft. Dit is pure publieksvoorlichting.”

U bent de man die DSB-baas Dirk Scheringa ten val bracht. Ook Henry Keizer zal uw reputatie kennen.

,,Ik kan me voorstellen dat hij mijn bemoeienis onaangenaam vindt. Ik ben de eerste die een wetsovertreding constateert. Maar deze zaak is niet vergelijkbaar met DSB. Toen trad ik op namens een groep belanghebbenden, nu treed ik op vanuit het algemeen belang.”

U bent niet naar een opdracht aan het vissen?

,,Als er mensen zijn die vragen of ik hen wil helpen, bijvoorbeeld bestuursleden of leden van de vereniging die het crematoriumbedrijf hebben verkocht, dan sta ik daar natuurlijk wel voor open. Er kan een mogelijkheid zijn dat iemand naar de ondernemingskamer wil stappen, maar dan moet je wel belanghebbende zijn.”

En dan staat u die mensen gratis bij?

,,Dat ligt eraan. Heel vaak geef ik telefonisch advies van soms wel een uur. Dat breng ik niet in rekening. Maar als men meer onderzoek verlangt dan doe ik dat wel. Vergelijk het met een advocaat. Maar ik heb dit niet naar buiten gebracht om klanten te werven.”

Nog een laatste dingetje. Bent u lid van een politieke partij?

,,Ik ben lid van Forum voor Democratie.”

Die partij is bepaald geen fan van de VVD.

,,Het zijn geen krachtige bondgenoten van elkaar, dat klopt. Maar dat heeft met deze zaak niks te maken.”

Pieter Lakeman (Amsterdam, 1942) is oprichter en voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie. De onderzoeker en adviseur geldt als luis in de pels van het bedrijfsleven. Als voorzitter van de Stichting Hypotheekleed riep hij in 2009 rekeninghouders van DSB Bank op op hun spaargeld weg te halen. Hierdoor ontstond een bankrun. Korte tijd later werd DSB failliet verklaard.

Verklaring De Facultatieve Groep:

,,Wij hebben kennis genomen van de mening van de heer Lakeman. In de media zien wij verschillende meningen en analyses verschijnen. Deze worden gevormd op basis van informatie die thans in de media en in het openbaar beschikbaar is.

Ten aanzien van het stuk van de heer Lakeman moet bijvoorbeeld worden opgemerkt dat zijn stelling dat de Facultatieve Groep BV door de vereniging zou zijn opgericht bewijsbaar onjuist is. Dat er sprake zou zijn van ‘belastingtrucs’ wordt door ons met klem bestreden.