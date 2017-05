Kuzu: Binnen week uitsluitsel over coalitie met CU

Kuzu somde vanmiddag bij zijn bezoek aan informateur Edith Schippers, die hij advies uitbracht over hoe het verder moet met de formatie na de breuk met GroenLinks, nog eens de drie volgens hem nu kansrijkste mogelijkheden op. In een doorstart met GroenLinks gelooft hij niet. VVD, CDA en D66 kunnen het best met SP, PvdA of ChristenUnie in zee, denkt hij. Van deze drie is voorlopig alleen de CU beschikbaar, maar die partij stuit op verzet van D66. Daarom kan en moet er gauw uitsluitsel volgen.