Kunnen D66 en ChristenUnie straks door één deur?

Niemand beweegt vanochtend, voordat de fractievergaderingen van politiek leiders Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) beginnen. Het idee dat het vrijzinnige D66 met de principiële ChristenUnie aan tafel moet om een coalitie te vormen, wordt door geen van beiden toegejuicht. ,,Ik zeg helemaal niets’, aldus Pia Dijkstra, het D66-kamerlid dat het initiatiefwetsvoorstel voltooid leven aangenomen kreeg. ,,Dat hebben we afgesproken met Alexander.’’ D66’er Ingrid van Engelshoven: ,,Alexander was daar gisteren heel duidelijk over: we willen een stabiele meerderheid. Dat heb je niet met 76 zetels.’’ Hoe moet het dan verder? ,,We’ll see.’’ D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die een meerderheid kreeg voor de wietwet vind het ,,heel erg jammer’’ dat de besprekingen met GroenLinks zijn stukgelopen. ,,We laten ons nu bijpraten.’’ Prominent D66-fractielid Kees Verhoeven zegt: ,,Het is terug naar start, net als bij Monopoly.’’

Breuk

De vraag is ook of er voor VVD en CDA zaken zijn te doen op het gebied van migratie. Joël Voordewind, ChristenUnie-woordvoerder: ,,We willen in het debat eerst horen waarom en hoe er precies is gebroken op migratie.’’ Politiek leider Segers: ,,We willen weten of het definitief gebroken is.’’