Klimaatpanel VN gered na noodoproep Dijksma

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu riep haar EU-collega's op hun bijdrage te verhogen. Met succes: ministers uit Oostenrijk, Duitsland, Finland, Slowakije, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk deden toezeggingen. De Europese Commissie verviervoudigt haar jaarlijkse bijdrage naar ruim 6 ton. Vanaf 2019 wordt dat 1,5 miljoen per jaar.



,,Ik ben erg opgetogen'', aldus Dijksma, die vorige week al aankondigde de Nederlandse bijdrage te verdubbelen met 100.000 euro in twee jaar. ,,Vandaag laat Europa zien met het steunen van het VN-klimaatpanel pal achter de klimaatwetenschap en motor van het Parijsakkoord te staan. IPCC is de komende jaren cruciaal voor het meten van de wereldwijde ambitie als het gaat om het halen van de klimaatdoelstellingen die we in Parijs hebben afgesproken.''



Dijksma had de andere milieubewindslieden vooraf opgeroepen te crowdfunden. ,,1,8 miljoen is niet zo veel, een kleine stap voor ons, maar het is een enorm belangrijk signaal.''