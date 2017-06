Klaver zet deur open voor nieuwe onderhandelingspoging

,,We zijn altijd bereid om verder te praten", aldus Klaver voor de deur van de Stadhouderskamer op het Binnenhof. Of nieuwe onderhandelingen er ook daadwerkelijk in zitten, laat hij in het midden. ,,Dat weet ik nog niet. Moeilijk te beoordelen."



Klaver erkent dat er dit weekend ook 'contact' is geweest met andere lijsttrekkers. ,,Wisselende contacten", grapt hij. Met wie hij contact heeft gehad, wil de GroenLinks-voorman niet zeggen. ,,De informateur had ook nog wat aanvullende vragen over zowel het formatieproces als de inhoud. Daar heb ik antwoord op gegeven.''