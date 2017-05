Klaver: Wij zijn niet aan zet

Asscher in brief: Uitslag is er niet voor niets, PvdA niet beschikbaar

12:56 De inhoudelijke verschillen tussen de PvdA en het 'motorblok' van VVD, CDA en D66 zijn levensgroot. Bovendien is niet alles gedaan om de coalitie-onderhandelingen met GroenLinks te doen slagen. Dat schrijft PvdA-leider Lodewijk Asscher in een brief aan zijn achterban. Hij benadrukt opnieuw niet beschikbaar te zijn voor de coalitie.