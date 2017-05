Klaver komt praten als 'motorblok' stap in zijn richting doet

De formatieonderhandelingen met GroenLinks liepen eerder stuk op het thema migratie. Als er 'inhoudelijk bewogen wordt' is Klaver bereid weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen, zei hij na afloop van het gesprek. ,,Dat heb ik altijd gezegd."



Klaver ziet eigenlijk drie mogelijkheden: een coalitie van alleen het 'motorblok' VVD, CDA en D66, een minderheidskabinet, of beweging van de partijen waardoor een meerderheidskabinet alsnog mogelijk is.



Premier Rutte, die na Klaver in gesprek ging met Schippers, liet bij binnenkomst meteen weten niets te zien in een herkansing met GroenLinks.



Schippers praat vandaag met een groot aantal fractieleiders in een poging om uit de impasse te komen waarin de kabinetsformatie is beland. Met rest heeft zij telefonisch contact.