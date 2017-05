Klaver: GroenLinks niet schuldig aan klappen formatie

,,Er wordt altijd gewezen op dit soort momenten'', constateerde Klaver. ,,Vind ik niet zo erg.'' Hij herhaalde dat hij altijd bereid is compromissen te sluiten, 'ook op dit onderwerp', het vluchtelingenbeleid. ,,Maar sommige zaken zijn niet onderhandelbaar.''



Over migratie werden VVD, CDA, D66 en GroenLinks het gisteravond definitief niet eens, waarop ze besloten de onderhandelingen af te breken. Klaver wilde niet zeggen wat het breekpunt was, maar ingewijden vertelden gisteravond aan deze krant dat het spaak liep op de nieuwe vluchtelingenstroom die uit Afrika te verwachten valt. VVD, CDA en D66 willen daarbij inzetten op opvang in de regio, naar voorbeeld van de Turkije-deal over Syrische vluchtelingen. GroenLinks wilde de deur naar opvang in Europa niet dichtgooien, stelt een bron. ,,Klaver wilde die brug niet over.”



Klaver sprak zich vanmorgen evenmin uit over hoe de formatie nu verder moet. Hij gaat ,,eerst maar eens even nadenken wat nu de logische volgende stap is''. Kamervoorzitter Arib ontvangt om 12.00 uur alle fractievoorzitters om te bepalen hoe de formatie procedureel verder moet.