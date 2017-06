Kamer wil snel deal over medicijn tegen taai slijm

Nederland en België probeerden recent samen nog een lagere prijs te bedingen, omdat automatische vergoeding in ons land alleen al minstens 84 miljoen euro hogere zorgkosten zou betekenen. Twee weken geleden meldde het ministerie van Volksgezondheid dat deze gesprekken waren stukgelopen.



Onacceptabel, aldus D66-Kamerlid Vera Bergkamp. ,,Kijk wat er mogelijk is in het belang van patiënten, die baat hebben bij dit medicijn en in bepaalde gevallen een nieuw leven krijgen."



Patiënten mogen van de SP niet 'de dupe worden van de absurd hoge medicijnprijzen' en moeten kunnen rekenen op goede en betaalbare zorg, zegt SP-Kamerlid Nine Kooiman. Volgens de PVV is Schippers het 'aan haar stand verplicht' om een oplossing te vinden.



Ook de ChristenUnie roept de minister op nog een poging te wagen. ,,De machtspositie van medicijnfabrikanten móet een keer doorbroken worden, dus laten we waar dat kan met andere Europese landen optrekken."



De VVD vindt juist dat de fabrikant 'moet en kan bewegen'. Kamerlid Arno Rutte: ,,We mogen onszelf niet laten gijzelen in het belang van huidige en toekomstige patiënten."