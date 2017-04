Kamer wil 'hopeloos achterhaald briefgeheim' moderniseren

Het briefgeheim moet voortaan ook gaan gelden voor digitale communicatie zoals Whatsapp-berichten of emails. Daarvoor pleitte minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken vanmiddag. Hij kreeg ruime steun vanuit de Kamer. Of voortaan alle vormen van communicatie beschermd worden, valt nog te bezien.

Het briefgeheim staat sinds 1848 in de grondwet en het telefoon- en telegraafgeheim sinds 1983. Maar de beschermingsvorm is door alle nieuwe vormen van communicatie niet meer van deze tijd en moet worden gemoderniseerd, meent de Kamer, die vanmiddag over de kwestie debatteerde. In artikel 13 van de grondwet moet daarom komen te staan dat 'iedereen recht heeft op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim'.

De Kamerleden waren eensgezind over de bestaande wet. ,,Hopeloos achterhaald'', aldus VVD-Kamerlid Sven Koopmans. Veel communicatie, zoals mailen en appen, verloopt immers via heel andere kanalen zoals internet. Dat moet anders, maar Koopmans pleit wel voor een 'sobere' grondwetswijziging omdat hij bang is dat de benodigde meerderheid anders wegvalt.

Ondanks de meerderheid heeft een aantal Kamerleden nog wel vragen over Plasterks voorstel. Martin Bosma van de PVV wil bijvoorbeeld weten of alle communicatiemiddelen onder de nieuwe regeling vallen, of dat er uitzonderingen zijn.

Aanpassingen

Een aantal partijen opperde zelf ook aanpassingen voor de wet. Zo wil D66 laten vastleggen dat het briefgeheim alleen geschonden mag worden als dat 'noodzakelijk' is voor de nationale veiligheid. Een kleine aanpassing van de huidige wetstekst, waarin staat dat schending gerechtvaardigd is in het 'belang' van de nationale veiligheid. Kamerlid Kees Verhoeven wil met de aanpassing afdwingen dat eerst alle onderzoeksmethoden worden ingezet, voordat schending van het briefgeheim een optie wordt.