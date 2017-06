Kamer verveelt zich...

Thierry Baudet had het zich heel anders voorgesteld. Hij zit drie maanden in de Tweede Kamer met zijn nieuwe partij Forum voor Democratie, maar hij heeft nog niet veel te doen gehad. ,,Het Kamerwerk vind ik heel teleurstellend tot nu toe. De Kamer zegt: we zijn gekozen, maar we doen nog even niets. We wachten af wat er in achterkamertjes wordt besloten.''



Baudet doelt op de lange lijst met onderwerpen die de Tweede Kamer controversieel heeft verklaard. Dertig A4'tjes vol politiek gevoelige kwesties, zoals euthanasie, klimaat en het asielbeleid, mag het demissionaire kabinet niet meer behandelen. Iedereen wacht tot er een nieuwe ministersploeg is die zelf met voorstellen komt. Pas dan kan er weer over al die onderwerpen worden gepraat.