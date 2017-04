Kamer verdeeld over Amerikaanse aanval op Syrië

Bij de aanval op Khan Sheikhoun kwamen zeker 90 mensen om het leven. Na Britse en Turkse laboratoria bevestigt vandaag ook de OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens, dat er bij de gifgasaanval in Syrië het chemische wapen sarin of een vergelijkbaar gif is gebruikt. Door de aanval kwamen zeker 90 mensen om het leven. Trump voerde daarop een vergeldingsactie uit op een Syrische luchtmachtbasis.



SP'er Jasper van Dijk wil zo snel mogelijk bewijs zien van de aanname dat de Syrische president Assad achter de aanval zit en dat er daadwerkelijk gifgas bij gebruikt is. ,,Tot nu toe is eenduidig bewijs uitgebleven." Van Dijk hekelt de tegenaanval van Trump, die wat hem betreft is uitgevoerd zonder eerst de feiten op tafel te hebben. ,,Daarnaast ontbrak het volkenrechtelijk mandaat, waardoor de aanval feitelijk illegaal was." Bij die aanval zijn volgens het Syrische leger zes mensen om het leven gekomen en tientallen mensen raakten gewond.