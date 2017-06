Kamer hoort zaakwaarnemer U2 en Rolling Stones rond Panama Papers

De commissie van PvdA, SP, D66, GroenLinks, CDA en ChristenUnie buigt zich over fiscale constructies. Het initiatief ontstond na onthullingen over een internationaal netwerk van belastingontwijking, de zogenoemde Panama Papers. De commissie wil meer inzicht krijgen in het doorsluizen van kapitaal via ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd maar hier niet of nauwelijks actief zijn (brievenbusfirma's), en het wegsluizen van particuliere vermogens naar het buitenland.