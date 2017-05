Kamer debatteert vanmiddag over impasse bij formatie

Vooral PvdA-leider Lodewijk Asscher, die vorige week al wilde debatteren, is op zoek naar vragen. Zo is hij 'heel benieuwd' waarom het overleg van het 'motorblok' van VVD, CDA en D66 met de ChristenUnie precies is geklapt. Ook is hij van mening dat de onderhandelingen met GroenLinks opnieuw opgepakt moeten worden. De partijen zouden niet het onderste uit de kan hebben gehaald om de variant te doen slagen, meent hij.



De Kamer reageerde gistermiddag positief op het voorstel Tjeenk Willink aan te wijzen als nieuwe informateur. De VVD noemt het een 'prima keuze', en vindt daarin ook CDA, D66, PvdA, SP, ChristenUnie en SGP aan zijn zijde. Asscher zegt over zijn partijgenoot dat het 'verstandig is iemand te vragen die zoveel gezag heeft en boven de partijen staat om te kijken of hij schot in de formatie kan brengen'. SP-voorman Emile Roemer hoopt dat de sociaaldemocratische minister van staat 'de frisheid heeft om tot nieuwe inzichten te komen'.