Kabinet wil ook oude stallen brandveiliger

Video Kabinetscrisis rond lerarensalaris afgewend

19:30 VVD en PvdA hebben een nieuwe deal gesloten over de verhoging van de lerarensalarissen. Die gaan met een 'substantieel bedrag' omhoog, zei vicepremier Lodewijk Asscher zojuist in een verklaring. De dreigende kabinetscrisis is daarmee afgewend.