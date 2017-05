Kabinet geeft 2 miljoen euro extra aan Somalië

video GroenLinks heeft nog steeds vertrouwen in de formatie

11:21 GroenLinks denkt nog steeds dat ze met het CDA goede milieuplannen kunnen maken in een nieuw kabinet. ,,Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat we mooie dingen kunnen doen voor het klimaat'', zei GroenLinks-leider Jesse Klaver vanochtend voorafgaand aan een nieuwe onderhandelingsronde.