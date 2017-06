Jonge Britse kiezer heeft doel: May omver trekken

Een hoge opkomst onder jongeren vormt het grootste gevaar voor premier Theresa May bij de verkiezingen van vandaag. Als ze massaal stemmen, wacht een politieke aardverschuiving.

Quote Wij, de jongere generatie, zijn na de Brexit echter bij de les. Daar houd ik me aan vast. We kunnen een revolutie in gang zetten Charlotte Clayton Ernstig tuurt Charlotte Clayton op een bank voor de ingang van de Philip Robinson Library door haar brillenglazen naar de hemel. Over het slottentamen, dat over een kwartier begint, maakt zich ze geen zorgen. De studente biochemie aan Newcastle University heeft al een nagenoeg perfecte cijferlijst. Onzekerheid over de uitkomst van de verkiezingen bezorgen haar denkrimpels.



Terwijl haar vriend Ethan Field een vuurtje bij haar sigaret houdt, zegt ze: ,,Natuurlijk stem ik op Labour, net als iedereen in mijn omgeving. Het moet dit keer lukken om de Conservatieve Partij een kopje kleiner te maken.'' Clayton (20) durft er geen geld op te zetten. ,,De Brexit, waar ik nog altijd vreselijk van baal, komt er ook. Maar ik heb wel goede hoop. Jeremy Corbyn raakt mensen van mijn leeftijd. En iedereen die ik ken, staat achter hem.''



Corbyn bracht recentelijk een bezoek aan Gateshead, niet ver van de campus. Ruim 10.000 geïnteresseerden kwamen luisteren naar zijn speech. De massale opkomst sluit aan bij een landelijke trend. Jongeren zijn veel meer politiek bewust dan voorheen. Sinds Theresa May de verkiezingen uitschreef, lieten ongeveer 1,5 miljoen kiezers in de leeftijdscategorie 18-24 zich inschrijven.



Het besef om naar de stembus te moeten gaan, heeft zichtbaar aan kracht gewonnen. Het EU-referendum speelde daarbij een belangrijke rol. De voorstanders van een Brexit haalden in Newcastle, van oudsher een socialistisch bolwerk, bijna een meerderheid. ‘Remain’ won met slechts 50,7 procent, waar een monsterzege werd verwacht. De jongere generatie, zo bleek, liet het afweten, net als overal in Groot-Brittannië.

Vieze smaak

Bij Newcastle University, in de groene wijk Jesmond, is die boodschap aangekomen. ,,Labour zou hier eenvoudig een zetel moeten pakken, maar ik neem geen enkel risico'', vertelt Alex Stirling. De 20-jarige student civiele techniek wil de vieze smaak van de Brexit uit zijn mond wegspoelen. ,,Mijn zus woont in Frankfurt. Ze heeft net voor de veiligheid een Duits paspoort aangevraagd. Met May aan het roer weet je immers nooit.”

Stirling en zijn huisgenoot Chris Reay (19) denken niet louter pragmatisch. Corbyn spreekt hen oprecht aan. ,,Een politicus die dicht bij de mensen staat'', geeft hij aan. ,,Hij voelt goed aan wat er leeft.'' Zijn voornemen om collegegeld af te schaffen spreekt ook aan. Reay: ,,In één jaar heb ik een studieschuld van 15.000 pond opgebouwd. Als May aanblijft, wordt die alleen maar hoger.”

Reay, voorstander van open grenzen, komt uit het conservatieve Lake District. ,,Tot mijn grote ergernis stemden we ‘leave’. De opkomst onder mensen van mijn leeftijd, die allemaal in de EU wilden blijven, was niet slecht, maar niet hoog genoeg om het tij te keren. Daarom ga ik morgenochtend meteen naar het stemlokaal.” Bij nader inzien lijkt dit voornemen niet geheel realistisch. ,,Ik ga vanavond dronken als een tor worden. Het wordt dus iets later.”

Idealen en besef

Het cliché van jongeren die liever uitslapen dan hun stem uitbrengen, lijkt niet op te gaan. Volgens een onderzoek heeft maar liefst 95 procent van de studentenpopulatie in Engeland zich laten registreren voor de verkiezingen. Idealen en het besef het verschil te kunnen maken, leeft. De toekomst van het zorgstelsel NHS, het onderwijs en de sociale voorzieningen houdt millennials nadrukkelijk bezig.

Dit engagement leidde mede tot het geslonken gat tussen de Tories en Labour in de polls. De jongere kiezer, merendeels links, moet alleen wél komen opdagen. Uit de prognoses lijkt sprake te zijn van een hoge bereidwilligheid. ,,We moeten het verschil maken”, zegt Reem Michael (20), voor Grey’s Monument in het centrum. Vriendin Emily McIntyre (18) beaamt dit. ,,Wij kunnen May omver trekken. En dat gaan we doen.”