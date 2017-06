Informateur vraagt de partijen om lef

Tjeenk Willink zet in op meer­der­heids­ka­bi­net

31 mei De nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink wil in eerste instantie gesprekken voeren met de leiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Hij zet in op de vorming van een meerderheidskabinet, maar een regering zonder een meerderheid in de Tweede Kamer is niet uitgesloten, zei hij vanmorgen.