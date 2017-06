Informateur Tjeenk Willink wil 'nadenkdagje'

Dit pinksterweekend waren er weliswaar telefonische gesprekken en live ontmoetingen om de plooien tussen Rutte, Pechtold en CDA-baas Sybrand Buma glad te strijken, maar de kou is zeker nog niet uit de lucht. ,,Het vertrouwen is gewoon weg. Dat kan best wel weer terugkomen, maar dat is nog niet het geval als je alleen maar elkaars kant van het verhaal hebt gehoord,’’ aldus een betrokkene.



Tegen die achtergrond zette GroenLinks-leider Jesse Klaver gisterochtend juist wel weer de deur op een kier. Na een gesprek met informateur Tjeenk Willink: ,,We zijn altijd bereid om verder te praten,’’ aldus Klaver, met een geamuseerde lach. Zeker Pechtold zal iedere strohalm die hij krijgt aangrijpen om een linkse partij aan tafel te krijgen. De D66-leider liet gisteren geen kans onbenut om te zeggen dat de breuk met de ChristenUnie inmiddels ‘nieuws van twee weken geleden’ is. ,,Bij VVD en CDA moeten ze er maar aan wennen dat ze hun reddingsboei kwijt zijn,’’ zegt een betrokkene over het mislukken van het alternatief met de ChristenUnie.



Maar VVD en CDA zagen juist hoe ook ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers gisteren weer bereidheid toonde. ,,Het is niet per definitie over en uit’’, durfde hij na afloop van zijn gesprek met Tjeenk Willink te zeggen. Hield Segers het er vorige week nog op dat er ‘een wonder’ moest gebeuren voordat hij met D66 zou gaan onderhandelen, gisteren benadrukte hij ‘wel in wonderen te geloven’. ,,Er zou iets verkend kunnen worden.’’