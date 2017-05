Informateur Schippers om tafel met ChristenUnie

Schippers begint om 10.00 uur op het Binnenhof met GroenLinks-leider Jesse Klaver, die gisteravond uitleg gaf aan zijn achterban over het klappen van de formatie.

Daarna volgt een belangrijk gesprek met de leider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers. Een coalitie van 'motorblok' VVD, CDA en D66 samen met CU lijkt de meest reële variant voor het vormen van een meerderheidskabinet. Segers is er klaar voor, maar D66-voorman Pechtold is bepaald niet enthousiast. Hij noemt de combinatie zelfs 'onwenselijk'. De christelijke partij is fel tegenstander van het D66-voorstel om mensen op leeftijd met een voltooid leven te helpen sterven. Bovendien zou de combinatie slechts 76 zetels opleveren; veel te weinig voor Pechtold om te kunnen spreken van een stabiel meerderheidskabinet.