Herman Tjeenk Willink moet vastgelopen formatie gladstrijken

Tjeenk Willink benoemd tot informateur

18:25 Herman Tjeenk Willink moet de impasse in de kabinetsformatie doorbreken. De Tweede Kamer stemde vandaag in met de aanstelling van het PvdA-zwaargewicht tot nieuwe informateur. Tjeenk Willink moet onder meer de mogelijkheid van een minderheidskabinet onderzoeken nu een meerderheidscoalitie vooralsnog onmogelijk is gebleken. Wij hielden een live-blog bij, hieronder lees je het debat terug.