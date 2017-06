Heibel bij CDA over onkostenvergoeding Schreijer-Pierik à 4300 euro per maand

Het CDA ligt overhoop met eigen Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, die de door de partij verlangde accountantscontrole over onkosten weigert. Schreijer-Pierik vindt verantwoording over de 4300 euro per maand 'bonnetjesgedoe' .

Vier van de vijf Europarlementariërs van het CDA kunnen elk jaar een accountantsverklaring overleggen, alleen die van Annie Schreijer-Pierik ontbreekt. Uit een rondgang blijkt dat hoger op de lijst geplaatste CDA'ers een verklaring moesten ondertekenen vóórdat zij op de kandidatenlijst kwamen, aan Schreijer-Pierik – in 2014 helemaal onderaan de lijst – zou dit niet zijn gevraagd. Met een ongekend aantal voorkeursstemmen stormde de Twentse boerin, eerder Kamerlid, het Europees Parlement in.

Het is opmerkelijk dat het CDA haar niet vooraf heeft gevraagd die verklaring te ondertekenen, want bij de christendemocraten zijn er de laatste verkiezingen altijd lager geplaatste CDA'ers met voorkeursstemmen in het parlement gekomen. De Limburgse Ria Oomen bekleedde in 2009 ook de laatste plaats op de lijst voor zij verkozen werd.

Zo'n verklaring is volgens het CDA zelfs voorwaarde om kandidaat te zijn. Maar Schreijer-Pierik zegt dat ze pas van de interne regel hoorde toen ze al Europarlementariër was. ,,Het geld komt uit Brussel en binnen onze fractie van de EVP is een accountantsverklaring over de besteding niet verplicht. Ik heb meer dan tweehonderd collega’s in de fractie die dat ook niet doen. Het zou een gigantische bureaucratische rompslomp worden.''

Ze overlegde kort na haar verkiezing, voorjaar 2014, met haar eigen accountant, Herman Rupert, maar die heeft, als het om de Brusselse onkosten gaat, grote vragen over het nut van een accountantsverklaring en raadde die zelfs af. ,,Zelf zou ik een goedkeurende verklaring in elk geval weigeren. De besteding van bijvoorbeeld representatiekosten is niet goed te controleren, en de functiescheiding ontbreekt: degene die beslist over de uitgave en die haar betaalt is dezelfde persoon.” Rupert, al bijna 35 jaar in het vak, zegt daarmee geen kritiek te willen uiten op de accountant van de vier andere CDA’ers, het vermaarde ABAB. ,,Ik weet niet hoe zij het hebben gedaan, ik heb hun werk en verklaring niet gezien.”

Meningsverschil

CDA-partijwoordvoerder Hans Janssens laat weten dat Europarlementariër Schreijer-Pierik en het partijbestuur 'nog van mening verschillen' over de juiste toepassing van de regels. ,,De afspraak is dat de uitgaven van onze Europarlementariërs door een externe accountant worden gecontroleerd. Daar maken we met alle kandidaten al afspraken over. Van onze kant bestaat daarover geen onduidelijkheid.” Op de vraag of die afspraak door Schreijer is ondertekend zegt hij: ,,Dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen.'' Schreijer-Pierik zelf zegt dat ze 'echt van alles wil doen om openheid te geven'. ,,Maar niet dat bonnetjesgedoe met die accountantsverklaring en dat weet het bestuur. Annie gaat er niet aan meedoen.''

Partijgenoot en collega-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij mengde zich op twitter in de ophef om Schreijers onkostenvergoeding. Hij retweette dat het CDA en Annie Schreijer-Pierik 'spijt gaan krijgen' van niet willen verantwoorden van de 4300 euro ONKOSTENvergoeding per maand om "bonnetjesgedoe". Aan de telefoon wil hij enkel reageren op de opmerking van haar accountant dat er een functiescheiding moet zijn tussen wie uitgeeft en wie over de uitgave beslist. ,,Wat een flauwekul! En wat een bureaucratie als je dat over 16 schijven laat lopen! Wij als CDA hebben onze eigen regels, die strenger zijn dan die van het Parlement, en we halen daar volkomen vrijwillig een externe accountant bij die ons volgens internationale standaarden controleert. Veel Parlementsleden uit andere landen komen vragen hoe wij dat doen, zo lopen wij voorop.”

Ook een CDA-woordvoerder in Brussel vindt het zuur dat zijn partij onder vuur ligt terwijl het intern strengere regels hanteert dan het Parlement zelf. Zo zou de huur van een partijkantoor in het thuisland ‘marktconform’ moeten zijn, en is er een bovengrens gesteld aan representatie-uitgaven.

Toen Pierik eenmaal als lijstduwer was gekozen, ging zij volle bak voor haar eigen campagne. Na haar verkiezing met het recordaantal voorkeurstemmen wilde ze geen lange neus maken, maar toch klonk er wel degelijk ergernis door. ,,De afgelopen vier jaar ben ik nergens voor gevraagd. Niet om mezelf op een voetstuk te plaatsen, maar slechts lijstduwer: dat gaat Annie niet doen.''

Belastinggeld

Begin februari onthulde het AD dat het Europees Parlement hardnekkig elke controle blijft weigeren op de bijna 40 miljoen die de 751 Parlementsleden jaarlijks aan 'bureaukosten' besteden. Vaststaat dat bijna iedereen zijn vergoeding van netto 4.320 euro per maand schoon op krijgt. Op totaal meer dan 311 miljoen kwam de afgelopen acht jaar nog geen anderhalf miljoen terug.

Die conclusies werden eind mei bevestigd door een onderzoek van 48 samenwerkende journalisten waarin ook vast werd gesteld dat heel veel Europarlementariërs schimmig zijn over hun onkostenvergoeding, die onder meer bedoeld is voor een kantoor in eigen land. Ruim eenderde van de Europarlementariërs bleek niet eens een werkruimte buiten Brussel te hebben.