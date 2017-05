GroenLinks wilde niet: Turkijedeal struikelblok in formatie

In de namiddag kregen GroenLinks-Kamerleden een seintje: kom naar Den Haag, we gaan jullie bijpraten over de formatie. Bij de andere partijen bleven de fractiekamers leeg, zij voelden volgens een ingewijde een breuk ‘niet aankomen’. ,,Dit was één van de struikelblokken, maar niemand behalve GroenLinks leek te weten dat het vandaag mis zou gaan.''



Saillant: amper twee uur na de breuk bekend werd had Klaver zijn achterban een e-mail met uitleg gestuurd. Tegen Schippers zou Klaver bovendien hebben gezegd dat ‘nog een keer’ onderhandelen met VVD, CDA en D66 geen zin heeft. Deze combinatie ‘lukt niet’, klinkt het in GroenLinks-kringen. ,,De wil was heel groot om er uit te komen, maar inhoudelijk lukt het niet.''



Afgelopen donderdag was migratie ook al besproken aan de tafel van Schippers. Ook toen ging het hard tegen hard, zeggen insiders. De partijen denken immers anders over hoe coulant het toelatingsbeleid voor vluchtelingen moet zijn, of over opvang. Na de asielinstroom uit Syrië ging het met name over de nieuwe vluchtelingenstroom die uit Afrika te verwachten valt. VVD, CDA en D66 zouden daarbij willen inzetten op opvang in de regio. GroenLinks wilde de deur naar opvang in Europa niet dichtgooien, stelt een bron. ,,Klaver wilde die brug niet over.''