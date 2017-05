Griekse ex-premier Mitsotakis (98) overleden

Klaver komt praten als 'motorblok' stap in zijn richting doet

26 mei GroenLinks-leider Jesse Klaver wil best opnieuw praten met het 'motorblok' VVD, CDA en D66, maar dan moet er wel een stap in zijn richting worden gedaan. Klaver zei dat vanmorgen na een gesprek met informateur Schippers. Rutte is dat echter niet van plan.