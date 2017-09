Gezamenlijke medicijneninkoop goed voor patiënt

Door de ontwikkelingen in de medische wetenschap kunnen we steeds meer ziektes beter te lijf met nieuwe medicijnen. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar dat kost wel geld. Al jaren groeien de zorguitgaven harder dan de economie. Dat gaat onherroepelijk ten koste van andere dingen die we met zijn allen belangrijk vinden. De prijs van medicijnen is daar een van de belangrijkste oorzaken van. Farmaceuten vragen soms astronomische bedragen. Een recent voorbeeld was sofosbuvir (een middel op Hepatitis C te genezen) waarvan de productie 1,50 euro per tablet kost, maar het middel wordt verkocht voor ongeveer 600 keer die prijs.