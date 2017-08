Gesthuizen onthult: SP zuchtte onder juk van Marijnissen

De eerder dit jaar als Kamerlid vertrokken Gesthuizen beschrijft in haar boek ‘Schoonheid, macht liefde in het leven en de politiek’dat volgende week verschijnt hoe de SP-fractie zuchtte onder de kadaverdiscipline van fractievoorzitter Jan Marijnissen. Gesthuizen trad in 2006 aan bij de toen 25-koppige nieuwe fractie. Volgens haar waren fractievergaderingen soms ‘afbrandsessies’. Gesthuizen: ,,Ik voelde me er heel onprettig onder. Het moest heel erg passen in de visie van één iemand. Het was een monocultuur.’’



Gesthuizen over het leiderschap van partijleider Marijnissen: ,,Voor mij was het niet gezond. Ik functioneer niet goed onder dat leiderschap.’’ Het jonge Kamerlid draaide vast en kreeg een burn-out. Daarop kreeg ze van fractiesecretaris Agnes Kant meerdere malen te horen dat het haar eigen schuld was. ,,Door de sfeer waarin ik moest werken, durfde ik geen grenzen aan te geven. Het was nooit goed of goed genoeg. Dat was ziekmakend.’’