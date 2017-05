Geduld onder liberalen met VVD-voorzitter Henry Keizer raakt op

Vanavond is de voltallige partijtop opnieuw bijeen voor overleg op het partijkantoor aan de Haagse Mauritskade. Waar de onthullingen over lucratieve aankoop van Keizers crematoriumbedrijf De Facultatieve eerst nog werden afgedaan als een privékwestie, dreigt inmiddels schade voor de partij. Met name het handelen van voorzitter Keizer wekt onbegrip. Partijgenoten verwijten hem inschattingsfouten en amateurisme.

Integriteit

Zo snappen leden niet goed waarom Keizer in functie blijft hangende het onderzoek van de commissie integriteit. ,,Als je geschoren wordt, moet je stilzitten”, zegt Fred de Graaf, voormalig voorzitter van de Eerste Kamer. ,,Ik zou zeggen: doe even een stap terug, ook al ben je zelf overtuigd van je eigen gelijk.”

Volgens ex-Kamerlid Arend Jan Boekestijn heeft de voorzitter verzuimd de ‘Keizerlijke weg’ te bewandelen. ,,Als er zulke aantijgingen komen, die goed doortimmerd lijken, dan treed je terug en zet je een onafhankelijke commissie aan het werk.” Zijn politieke gevoel heeft Keizer in de steek gelaten, meent advocaat en VVD-lid Ben Arends. ,,Kom maar terug als er niets aan de hand is. Juist bij een partij die zo geraakt is door integriteitskwesties.” Ook bekende VVD’ers als Frans Weisglas en Ton Elias riepen de voorzitter al op een stap terug te doen.

Keizer heeft zichzelf een slechte dienst bewezen, menen partijgenoten. Aanvankelijk wilde hij niets van een onderzoek weten en vervolgens werden de journalisten van de onderzoekssite Follow the Money, die de zaak onthulden, geweerd bij een persbijeenkomt. ,,Zo ken ik hem niet”, zegt Ewout Klok, voormalig voorzitter van de VVD in Drente. ,,Heel veel ongenoegen zou zijn weggenomen als we meteen hadden laten zien dat we integriteit serieus nemen, ook als het om de partijvoorzitter gaat”, stelt JOVD-voorzitter Rutger de Ridder. ,,Hier kijken 2,5 miljoen kiezers naar, die hier ook iets van vinden.”

Keizer had geen andere keuze dan de integriteitscommissie om een oordeel te vragen. ,,Hij is er wat laat achter gekomen, maar beter laat dan nooit”, vindt voorzitter Jan Rolfes van de VVD Eindhoven.

Kritisch

Leden maken een vergelijking met de zaak rond oud-parlementslid Mark Verheijen. Die werd door Keizer verordonneerd in de luwte te blijven gedurende een onderzoek naar zijn declaratiegedrag. Verheijen onthoudt zich van inhoudelijk commentaar. Het immer kritische VVD-raadslid Mijntje Pluimers uit Barneveld is uitgesproken: ,,Dit suggereert dat Keizer met twee maten meet.” Fred de Graaf zegt die kritiek wel te snappen. ,,Als je een maat oplegt voor een ander, moet je dat ook voor jezelf doen.”



Oud-partijvoorzitter Bas Eenhoorn is milder. Een zorgvuldige afweging is nodig. ,,Bij Verheijen was er een duidelijke relatie met diens politieke verantwoordelijkheid. Dat is hier niet het geval.” Wel stelt Eenhoorn dat hij anders op de zaken zou hebben gereageerd dan zijn opvolger. ,,Ik ben voor absolute openheid, al snap ik dat hij zich gekwetst voelt.”

Veel leden spreken hun waardering uit voor Keizers verdiensten voor de VVD. Dit verklaart volgens Eenhoorn waarom partijleider Mark Rutte openlijk zijn steun uitsprak voor de partijvoorzitter. ,,Dat is mooi en collegiaal van Mark. Maar laten we nu even afwachten wat er uit het onderzoek komt.” Meer dan dat had Rutte helemaal niet moeten zeggen, vindt JOVD’er De Ridder. Boekestijn is harder: ,,Rutte is loyaal, maar dit is onverstandig.”