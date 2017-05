Fractievoorzitters reageren op mislukte formatie

Kamervoorzitter Arib kwam vandaag samen met de fractievoorzitters om te bespreken hoe de formatieprocedure nu verder moet, na de eerste mislukte poging. ,,Ik ben heel benieuwd naar partijen die in het begin van alles uitsloten, zowel partijen als onderwerpen", vertelde D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold voor de camera. Volgens SP-fractievoorzitter Emile Roemer is het nu een 'uitstekende eerstvolgende stap om te verkennen of een centrum-links kabinet kans van slagen heeft'.