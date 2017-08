Formatieuitstapje zorgt voor optimisme

Glas wijn

Vandaag en morgen hebben de delegaties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zich verschanst in de Zwaluwenberg, eigendom van Defensie. De hoop is dat er in de beslotenheid van het landgoed ‘meters’ gemaakt kunnen worden, al zal er morgen aan het eind van de dag nog geen kabinet zijn, waarschuwt VVD-leider Mark Rutte, die spreekt van een ‘perfecte locatie’. ,,Het voordeel is dat je hier even kunt doorwerken zonder terug te hoeven naar de fractie en het leuke is dat we vanavond even een glas wijn kunnen drinken. Dat helpt altijd”, aldus de premier.