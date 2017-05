Formatie zit vast: geen partij beweegt

De veel genoemde optie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stuit op een blokkade van D66. ,,Ik wil alleen serieuze pogingen doen en ik zie weinig kans van slagen met de ChristenUnie’’, zei Alexander Pechtold over deze combinatie. Hij vindt de krappe meerderheid van deze coalitie met 76 zetels te instabiel. Ook vreest hij dat de ChristenUnie een versoepeling van euthanasie in de weg staat.



Pechtold voerde vanmiddag de druk op SP en PvdA op om aan te schuiven. Maar die willen daar op hun beurt niet aan meewerken. De PvdA vindt het niet logisch om in een regering te zitten, als grote verliezer van de verkiezingen. SP-leider Emile Roemer houdt vast aan zijn verkiezingsbelofte: geen samenwerking met de VVD. ,,Het is een nee, het was een nee en ga er maar vanuit dat het een nee blijft.’’