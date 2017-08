Fipronil-crisis niet alleen schuld van NVWA, ook van boeren

Inderdaad heeft de NVWA een verkeerde inschatting gemaakt toen het in november vorig jaar een tip kreeg dat er in kippenstallen met fipronil werd gewerkt om bloedluis te bestrijden. Hoewel het middel geen direct gevaar voor de volksgezondheid (het zit bijvoorbeeld ook in antivlooienmiddel voor honden en katten) staat het wel op de lijst met verboden middelen voor de voedingsindustrie. De NVWA oordeelde in november dat het middel niet in het vlees of de eieren terecht kon komen en sloeg geen groot alarm. Wel begon het een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf Chickfriend dat stallen met dat verboden middel behandelde. Achteraf blijkt dat een foute beslissing. Fipronil zat wél in de eieren en deze zomer moest alsnog grootschalig worden ingegrepen: schappen in de winkels moesten leeggehaald, anderhalf miljoen kippen vernietigd en de NVWA adviseerde even geen eieren te eten. Boeren schatten de schade op 50 miljoen euro.