Europarlement: ‘Populisme faalt in Europa’

Twee belangrijke fractieleiders in het Europese Parlement, EVP-leider Manfred Weber en liberaal leider Guy Verhofstadt, zeiden dat vanmorgen in een debat over de Brexit. ,,Ukip-leider Farage gaat de geschiedenis in als de man die zijn land grote schade heeft toegebracht. Hij is te laf om op te komen bij de verkiezingen. Wilders heeft er in Nederland niks van gebakken. Marine Le Pen is er vandaag niet, maar verbergt zich in ons Parlement voor de Franse Justitie. In Koblenz kondigde ze eerder dit jaar de geboorte van een nieuwe wereld aan, maar wat we zien is het tegendeel: het populisme heeft gefaald, wij maken een nieuwe start”, zo sneerde Weber.



,,Veel mensen blijven kritisch over Europa, maar de grote meerderheid kiest niet, zoals de Britten, voor weggaan. De Fransen wilden geen Frexit, de Nederlanders geen Nexit, de Oostenrijkers geen Oostenrijk-exit. Europa hervormen: ja! Europa vernietigen: no way”, aldus Verhofstadt.