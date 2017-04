EU-leiders: Rutte is te optimistisch over brexit

Rutte wil flink vaart zetten in de brexitonderhandelingen, die kort na de Britse verkiezingen op 8 juni van start gaan. Nederland heeft extra haast omdat het wellicht de nauwste politieke en economische banden met Londen heeft, en er relatief veel - zo'n 100.000 - Nederlanders in Groot-Brittannië wonen.



Over het moment waarop het overleg over de toekomstige relatie met de Britten begint, zijn geen precieze afspraken gemaakt. Dat gebeurt zodra er 'voldoende voortgang' is in het overleg over de brexit zelf. Rutte mikt op dit najaar, maar andere leiders waarschuwen voor te veel optimisme. ,,Eerst de scheiding, dan pas de toekomst", vindt Europees president Donald Tusk. ,,Het is nog te vroeg om al te speculeren.''