EU heeft tabak van lastpak Orbán

Orbán, toch al zwaar onder vuur vanwege democratiebeperkende ingrepen in eigen land en zijn 175 kilometer lange anti-migrantenhek op de Servisch/Hongaarse grens, is in rap tempo zijn laatste restje krediet aan het verspelen. Leidende politici in Brussel vinden dat hij met zijn voorgenomen sluiting van de liberale Centraal-Europese universiteit in Boedapest, zijn gevlooi in de buitenlandse inkomsten van kritische NGO’s en een anti-Europese campagne waarvan de teksten rechtstreeks van de spindoctors van Trump afkomstig zouden kunnen zijn, definitief te ver is gegaan. ,,De laatste tijd hebben we in Europa de ene terreuraanval na de andere. Desondanks wil Brussel Hongarije dwingen illegale migranten toe te laten. Wat moeten we doen? Deze mensen onder toezicht plaatsen tot we over hun lot hebben beslist? Of ze bij ons vrij laten rondreizen?”, aldus één van de teksten uit zijn gewraakte campagne ‘Laten we Brussel stoppen’. Die kwam kort nadat ook Orbán op een feestelijke top in Rome zijn loyaliteit aan het verenigde Europa had herbevestigd.