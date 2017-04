Erdogan als oplossing of deel van het probleem

Peilingen zijn in het onder een noodtoestand zuchtende Turkije onbetrouwbaar. Sinds een poging tot staatsgreep in juli zijn zeker 50.000 mensen als mogelijke verdachten opgesloten en 100.000 anderen zijn plots hun baan kwijtgeraakt . De leiders van de derde partij van het land zitten net als veel journalisten vast. De campagne tegen het voorstel is gedwarsboomd, aldus waarnemers van de OVSE. Toch voorzien opiniepeilers slechts een hele kleine meerderheid voor Erdogans plan.



Het parlement is nu nog de wetgever en de president is een ceremoniële figuur. Erdogan vindt dat de grote problemen waar het land mee kampt, moeten worden aangepakt door een president met veel macht. Hij wijst er graag op dat westerse democratieën zoals Frankrijk en de VS ook machtige presidenten hebben.



Maar de Turken krijgen als ze zondag 'ja' stemmen geen president zoals Hollande of Trump. Die twee worstelen vrijwel dagelijks met een weerspannig parlement en een onafhankelijke rechterlijke macht. Dat tegenwicht ontbreekt in het plan voor het Turkse stelsel, waarin de president met decreten en de staatsbegroting zijn gang kan gaan.