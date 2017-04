D66 ziet samenwerking met PVV in gemeenten niet zitten

'Dijsselbloem moet aftreden'

4 april Vooraanstaande Europarlementariërs eisen het vertrek van eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem (PvdA). Dijsselbloem ging niet in op het verzoek aanwezig te zijn bij een debat over Griekenland. 'Langer aanblijven van Dijsselbloem is niet aanvaardbaar'.