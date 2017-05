D66 en ChristenUnie toch in gesprek over vorming coalitie

Informateur Edith Schippers noemde deze combinatie gisteren de enige combinatie van partijen waarmee verdere gesprekken kunnen worden gevoerd over een nieuw kabinet. ,,Ikzelf zie het niet zo zwart-wit", benadrukte Pechtold na het overleg dat bijna 2,5 uur duurde. ,,Ik heb me tot het uiterste constructief opgesteld en neem nu mijn verantwoordelijkheid."



,,De fractie geeft mij ruimte om een verkennend gesprek te voeren", zegt Pechtold, die het eerlijk 'onwenselijk' noemde te onderhandelen met de christelijke partij. Omdat deze combinatie een minimale meerderheid van 76 zetels heeft, is elke zetel cruciaal. Daarom duurde het even, zegt hij. Pechtold heeft van de andere 18 D66-fractieleden 'het gevoel gekregen waar de rode lijnen liggen.' Op de vraag of er ook fractieleden tegen verkennende gesprekken zijn, wil hij geen antwoord geven.



Ook de ChristenUnie is bereid een formatiepoging met D66 te onderzoeken. Partijleider Gert-Jan Segers benadrukte na overleg met zijn fractie dat de partijstandpunten 'voor en na de verkiezingen' dezelfde zijn. Hij lijkt daarmee te doelen op de discussie over het zelfbeschikkingsrecht, waarin zijn partij fundamenteel van mening verschilt met D66.