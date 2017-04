Curaçao naar de stembus: voor of tegen Schotte?

De verkiezingen werden in februari uitgeroepen nadat de regering-Koeiman na ruim 50 dagen was gevallen. Een nieuwe meerderheid in de Staten, onder leiding van oud-premier Gerrit Schotte, wilde daarop de verkiezingen echter uitstellen. De Rijksministerraad stak daarvoor vorige maand een stokje en plaatste de verkiezingen onder verantwoordelijkheid van de gouverneur van Curaçao.

Corruptie

Gerrit Schotte was de eerste minister-president van Curaçao, dat in 2010 na een staatkundige herstructurering een land werd binnen het Koninkrijk. Hij is vorig jaar veroordeeld voor drie jaar gevangenisstraf voor onder meer ambtelijke corruptie in zijn tweejarige regeerperiode. Binnenkort dient zijn hoger beroep.