CU-leider Segers hekelt smoesjes van Alexander Pechtold

Segers reageerde hij op een uitspraak van Pechtold, die donderdag na een bezoek aan informateur Schippers stelde dat de ChristenUnie ‘zelfs van de euro afwil’. ,,Ik wist dat zelf nog niet”, zo hekelde Segers deze uitvlucht van de D66-voorman. ,,Als het de komende week niet tot gesprekken met ons zou komen, dan wel graag vanwege iets wat wij echt vinden en niet vanwege iets wat we niet vinden.” In het verkiezingsprogramma preludeert de ChristenUnie er echter wel op dat er een moment kan komen dat de euro opgegeven moet worden om de Europese Unie te behouden. ‘Dat zullen wij echter nooit eenzijdig doen’, zo valt te lezen. De ChristenUnie blijft bereid ‘om in alle openheid’ te praten over een nieuw kabinet, ondanks grote verschillen tussen de partijen. ,,Maar dan moeten we wel gewenst zijn”, zo benadrukte hij. D66-leider Pechtold noemde een nieuwe poging tot kabinetsformatie met de ChristenUnie ‘onwenselijk’. Volgens Segers zijn steeds minder partijen bereid om met elkaar te praten, waardoor de ‘zoektocht naar een kabinet’ buitengewoon ingewikkeld wordt.

Reflectie

Informateur Edith Schippers heeft de partijen daarom opgeroepen dit weekend te gebruiken voor ‘reflectie’, in de hoop dat de petten maandag anders staan. Bij de ChristenUnie is die reflectie niet nodig, zo klinkt het. Zij sluiten niemand uit en willen wel praten. ,,In een tijd van populisme heeft het politieke midden nog maar een paar kansen om te laten zien dat ze wél kunnen samenwerken in dienst voor ons land.” Door samenwerking, stelt Segers, is Nederland groot geworden. ,,Ondanks grote verschillen.”



De ChristenUnie heeft eerder verantwoordelijkheid genomen, zo riep Segers in herinnering. In 2007 onderhandelde oud-partijleider André Rouvoet over deelname aan Balkenende-IV. Segers’ voorganger Arie Slob sloot akkoorden toen het kabinet Rutte-II de meerderheid in de Eerste Kamer kwijt was. ,,Dat ging over politieke kloven heen.”