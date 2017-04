Commotie om Duits bezoek aan Israël

Gabriel zegt alsnog met de groepen om tafel te gaan. Om welke het gaan wil hij niet zeggen. Volgens Israëlische media gaat het onder meer om Breaking the Silence, een groep die verklaringen verzamelt van Israëlische veteranen over hoe het leger omgaat met Palestijnen in de bezette nederzetting Westbank. De actiegroep wordt door rechtse politici vaak beschuldigd van het beschadigen van Israëls reputatie in het buitenland, en het in gevaar brengen van Israëlische soldaten.



Netanyahu haalde in februari ook al flink uit naar de Belgische premier Michel, nadat die een bezoek bracht aan In februari bezocht aan Breaking the Silence en B'tselem, een andere actiegroep. De Belgische ambassadeur werd daarvoor op het matje geroepen door Netanyahu.