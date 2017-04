ChristenUnie wil Brexit inzetten om Straatsburg te schrappen

Kamerlid Joël Voordewind wil het plan vanavond bespreken tijdens een debat over de Europese top die later deze maand wordt gehouden.



Het Europees Parlement zetelt in zowel Brussel als Straatsburg en met de maandelijkse volksverhuizing zijn vele miljoenen euro's gemoeid. De roep om deze situatie te veranderen klinkt al langer, maar vooral Frankrijk is daar fel tegen. Door de in Londen gevestigde Europese Bankautoriteit en het Europees Medicijnagentschap na de uittreding van Groot-Brittannië uit de EU aan Frankrijk te gunnen, hoopt Voordewind het verzet vanuit Parijs weg te nemen.